L'ex arbitro Russo: "Espulsione di Vidal corretta. Il contatto su Insigne non è fallo"

L'ex arbitro Carmine Russo di Nola è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all'arbitraggio di Brych: "Espulsione di Vidal molto corretta. È stato prima ammonito per un fallo duro e poi dopo c’è stata una seconda ammonizione per proteste. Il cartellino rosso viene utilizzato solo per condotta antisportiva o fallo violento.

"Il contatto su Insigne non è fallo per il metro di Brych. C’è una situazione molto dubbia sul fuorigioco di Insigne e sul possibile fallo da rigore su Callejon. Se il fuorigioco non viene concesso allora c’è rigore".