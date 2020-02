L'ex arbitro Russo: "Milik accentua, ma non è un elemento che può determinare le decisione"

Carmine Russo, ex arbitro della CAN A, si è soffermato sul disastro di Giua in Napoli-Lecce ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Avevo pronosticato sia un calcio di rigore o una espulsione perché ne concede tanti di solito Giua e non è stato così. Il rigore c'era tutto, l'abbiamo visto subito. Il dubbio è perché non sia andato al VAR. Il fatto che Milik accentui non è un elemento allo stato dei fatti, con l'utilizzo del VAR. Lo si capisce che c'è qualcosa che non va, il colloquio tra arbitro e VAR è stato troppo lungo".