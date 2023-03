L’ex Aronica si sbilancia: "Il Napoli eliminerà il Milan. E i big non si muoveranno"

"Per arrivare in fondo ci vogliono spensieratezza ed entusiasmo e gli uomini di Spalletti sono certo che ce la metteranno tutta".

"Il Napoli in Champions contro un'italiana dovrebbe passare il turno ed arrivare in semifinale". Salvatore Aronica, ex difensore partenopeo, che ha vestito la maglia azzurra dal 2008 al 2013, non è certo un tipo scaramantico e, in esclusiva a TuttomercatoWeb.com, emette i suoi verdetti: "Per lo scudetto la squadra di Spalletti attende solo la matematica, ha tanti punti di vantaggio e la considero una faccenda archiviata. In Europa dovranno essere sfruttate le energie fisiche e nervose".

Chi può essere l'uomo decisivo nei quarti di Champions?

"Il Napoli ha un organico con 18 titolari, è difficile individuarne uno. Osimhen e Kvaratskhelia sono in palla e sono in grado di determinare più di altri, ma penso anche a Zielinski, Kim. Ce ne sono tanti che possono sbloccare la gara".

Che cosa è cambiato in Spalletti tra lo scorso anno e questo?

"Lo step in avanti è stato il fatto di dare continuità, rifondando una squadra con investimenti in giovani di talento. Ha avuto fiducia nella società, che ha ricoperto ruoli importanti con calciatori non tanto conosciuti".