L'ex Atalanta Nappi: "Il Napoli sta bene ed è la squadra che ora può battere la Dea..."

L’ex calciatore dell'Atalanta Marco Nappi è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, in vista del match che sabato vedrà di fronte la Dea contro il Napoli di Gattuso: "Sarà una partita bellissima, il Napoli sta bene ed è la squadra che può battere l'Atalanta, anche se sarà difficile, ha tutte le carte in regola. Lo dico perchè è cosi, Napoli può mettere in difficoltà l'Atalanta e vincere la partita, spero che in questo momento i tifosi non si stiano toccando (ride, ndr)".