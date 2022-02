L'ex azzurro Casale: "Col Barça tenere palla stando attenti alle ripartenze"

Nel corso del TMW News, l'ex azzurro Pasquale Casale ha parlato della grande sfida di domani tra Napoli e Barcellona: "Servirà una gara attenta sul piano tattico senza lasciare spazio ai giocatori velocissimi del Barça. Comandare va bene ma nel senso di tener palla e stando attenti a non prendere ripartenze. Gli spagnoli hanno cercato di attendere all'andata per non dare il contropiede al Napoli però poi quando hanno accelerato ci hanno messo in difficoltà.

La partita col Cagliari? Il tecnico quando sceglie la formazione dà un messaggio. E se in una situazione di emergenza rinunci a Fabian e Osimhen sia pure non al top della condizione, dai un messaggio che la gara col Cagliari è importante ma punti a passare col Barcellona. Le nostre squadre fanno fatica a tenere il ritmo e la brillantezza in due competizioni ma non dico di dover scegliere. Spalletti invece con quella formazione ha scelto e ha dato un messaggio alla squadra di gestire la gara".