L'ex azzurro Celestini: "L'errore è stato mandare via Sarri, Ancelotti abituato ai fenomeni..."

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Costanzo Celestini, ex giocatore del Napoli, interpellato sul momento della squadra azzurra: “Nutro grande rabbia quando guardo il Napoli perché la situazione si è complicata e venirne fuori non è semplice. Con Sarri nell’arco di una partita, almeno 70 minuti si giocava nel campo degli avversari per cui era più semplice anche segnare e mandarlo via non è stata una buona idea. Ancelotti ha allenato squadre fatte di fenomeni ed ha incontrato non poche difficoltà a Napoli, ecco che adesso Gattuso può far poco subentrando in una situazione così delicata”.