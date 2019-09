L'ex azzurro Colonnese: "Il Napoli paga gli errori dei singoli, Manolas è simile a Koulibaly"

In diretta a Radio Sportiva è intervenuto Francesco Colonnese, ex difensore tra le altre di Inter e Napoli.

"Conte stesso ha detto di come non si debbano porre limiti: l'obiettivo dell'Inter deve essere quello di lottare fino alla fine per lo scudetto.

Mi ha colpito l'impatto di Sensi, sono curioso di vedere Sanchez che fino a 2 anni era una delle seconde punte migliori al mondo. Secondo me l'Inter ha la difesa più forte d'Europa.

Meglio così per tutti la soluzione del caso Icardi: deve tornare a giocare che è quello che sa fare, non deve pensare ad altro o mostrare altri aspetti.

Il Napoli ha avuto un problema di fase difensiva, ma anche di errori dei singoli. Manolas ha caratteristiche simili tatticamente a Koulibaly, Albiol era colui che gestiva posizioni e movimenti in uscita: devono imparare a giocare assieme".