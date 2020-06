L'ex azzurro Di Napoli: "Il pubblico del San Paolo fuori da ogni logica, vive per la maglia!"

Arturo Di Napoli, ex attaccante azzurro, ha parlato ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi sul tema della chiusura degli stadi a causa dell'emergenza Covid-19, e dell'effetto che questa può produrre sulle prestazioni in campo: "Il fattore pubblico è molto importante per chi scende in campo. Il San Paolo è straordinario, il Napoli ha un pubblico fuori da ogni logica: credo viva davvero per quella maglia".