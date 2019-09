L'ex azzurro Mora: "Manca equilibrio nel valutare il Napoli, ha ampi margini di miglioramento"

Nicola Mora, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è una squadra destinata a fare un campionato di vertice. L'equilibrio manca in campo ma anche fuori nel valutare il lavoro di questa squadra che cresce ed ha ampi margini di miglioramento. Se pensi che Koulibaly e Manolas dovrebbero formare la miglior coppia del campionato e poi prendono nove gol, diventa complicato. Quando si migliorerà l'aspetto difensivo, si sfrutterà il potenziale dell'attacco ed il Napoli tornerà ad essere in vetta".