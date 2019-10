L'ex azzurro Rossitto celebra Meret: "E' un portiere straordinario, ha qualità immense"

Fabio Rossitto, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: "Meret? E' un portiere straordinario, a 8 anni veniva ad allenarsi con i Giovanissimi perché gli piaceva stare in porta e abitava lì vicino. Ha qualità immense di suo, non aveva quasi bisogno di allenarsi. Si è capito subito a Udine che era un predestinato. A Napoli lo ha confermato, è un grande portiere.



Napoli? De Laurentiis ha saputo essere un manager numero uno. Sta cercando giovani importanti e ha saputo gestire bene una società, tenendola in Champions League e nei primi posti in A. Oggi la vittoria più grande è quella per gli azzurri".