L'ex azzurro Santacroce: "Di Lorenzo giocatore fenomenale! Bisogna recuperare Koulibaly..."

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Stanno facendo bene gli azzurri a livello difensivo, poi è chiaro che uno come Koulibaly è da recuperare visto che ti può dare qualcosa in più, poi magari dietro c'è qualche scelta societaria. Manolas e Maksimovic con Di Lorenzo e Mario Rui? Hanno giocato tutti molto bene, io stravedo per Di Lorenzo che secondo me è un giocatore fenomenale. Quando giocano Manolas e Koulibaly hanno meno intelligenza tattica, qualche cavolata c'è scappata, con Maksimovic fa un attimino meglio ma bisogna vedere quale far giocare tra i due. Koulibaly è tra i difensori più forti, bisogna recuperarlo perchè può essere un valore aggiunto".