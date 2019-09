L'ex azzurro Sormani: "Sfogo Ancelotti sul San Paolo legittimo, sopratutto da chi ha vissuto all'estero..."

Adolfo Sormani, allenatore ed ex Napoli, ha parlato a Radio Sportiva, soffermandosi su vari temi di casa Napoli tra cui la polemica sugli spogliatoi del San Paolo: "Sfogo di Ancelotti per stato spogliatoi San Paolo? Legittimo, soprattutto se arriva da chi come lui ha vissuto anche all'estero. Sono situazioni che non dovrebbero esistere a livelli così elevati, inconcepibili per un campionato come la Serie A. Non credo che questa vicenda possa pregiudicare le prossime prestazioni della squadra".

Poi ha aggiunto sugli aspetti di campo: "Il problema dei gol subiti si trascina già dagli impegni estivi, la squadra ha sempre manifestato questa incapacità di avere un equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Alla lunga diventa un problema. Il problema non è da circoscrivere alla condizione fisica di Koulibaly, ma di tutta la squadra. Ancelotti sceglie i giocatori per il bene della squadra e non si fa condizionare dai nomi".