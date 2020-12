L'ex Baldini non ha dubbi: "Nessuno mi toglie dalla testa che questo Napoli è da scudetto"

Francesco Baldini, ex calciatore del Napoli e oggi allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve decidere cosa vuole fare perché, eliminando qualche piccola amnesia e distrazione, può giocarsi lo scudetto. Questo non me lo toglie nessuno dalla testa. Le prossime quattro partite saranno importanti da questo punto di vista. Ho la sensazione che se ci credesse veramente questa squadra potrebbe vincere davvero questo campionato perché il livello di competitività è alto sia per i titolari che per le riserve. A me piacerebbe vedere sempre il 4-3-3, ma Gattuso è stato intelligente a creare un'alternativa".