L'ex Barça Suarez: "Mi preoccupa l'assenza di Busquets, è l'uomo d'ordine..."

Luisito Suarez, ex centrocampista del Barcellona, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: "Sabato tiferò per il Barça. Sono abbastanza preoccupato, soprattutto per l'assenza di Busquets, perché è un uomo d'ordine a centrocampo che lavora molto bene tra le due linee. Mi preoccupa invece meno l'assenza di Vidal, perché ci sono altri giocatori che possono sostituirlo. La cosa però che mi preoccupa di più è che il Barcellona nelle ultime sette-otto gare sta giocando molto male. Dopo aver perso la Liga e dopo lo stop di due settimane fa, sarà difficile decifrare il livello di forma del Barça. Inoltre si giocherà al Camp Nou senza pubblico, di questo il Napoli potrà approfittarne. In queste condizioni la squadra di Gattuso andrà più tranquilla a giocare la gara, non avrà nulla da perdere e in questo modo potrà tentare il colpaccio".