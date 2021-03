L'ex Bellucci: "Potevo essere l'erede di Del Piero, il Napoli disse di no"

Attuale vice allenatore dell'Azerbaigian, Claudio Bellucci, ex attaccante che ha militato in club come Sampdoria, Bologna e Napoli, svela, intervistato da "Gianlucadimarzio.com", un retroscena di mercato riguardante la Juventus: "La Juve? Nel ’98, quando Del Piero si ruppe il ginocchio,è stata una possibilità e ci furono dei contatti: mi sarei giocato le mie carte fino a fine stagione e poi si sarebbe visto come proseguire. Ma alla fine il Napoli bloccò tutto: doveva vincere il campionato per tornare subito in A e non acconsentì".