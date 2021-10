L’ex Bonomi: “Osimhen forza della natura, ma non vincerà la classifica marcatori”

Mauro Bonomi, doppio ex di Napoli e Torino, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli e Toro hanno allenatori di valore che riescono a valorizzare le rose. Sono due squadre in forma, vedremo un grande match. Ci aspettiamo un Napoli molto propositivo ed un Torino ben organizzato.

Rrahmani? E’ tornato ai suoi livelli dopo un anno in cui ha zoppicato, sarà uno dei valori aggiunti di questa squadra. Spalletti ha ritrovato Koulibaly nella forma migliore, poi quando c’è un cambio di tecnico c’è la voglia di mettersi in mostra e la voglia di far bene sin dalle prime battute.

Come si marca Osimhen? E’ una forza della natura, ha tutto ed è un grande attaccante. Il Napoli ha fatto un grande acquisto e questo sarà l’anno della consacrazione. Non so se sarà da primo posto nella classifica cannonieri, però sarà determinante per la sua squadra. Permette anche di cambiar modulo e soprattutto quando sei in difficoltà sai che lanci la palla e lui la prende sempre”.