L'ex Calaiò: "A Udine mi aspetto una reazione. A fine stagione urge rifondazione"

Emanuele Calaiò, ex calciatore azzurro, è intervenuto durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle ultime vicende di casa Napoli: "A Udine ci aspettiamo tutti una reazione. Tutto gira intorno ai risultati, se vinci vieni elogiato, se perdi vieni criticato. Bisogna alzare l’asticella. I risultati in Campionato sono negativi.

Momento delicato? Succede ovunque un periodo di crisi, adesso il Napoli deve dare una svolta battendo sia il Genk, che l’Udinese, dando il massimo fino alla sosta.

Ciclo finito? Sicuramente per alcuni calciatori è finito un ciclo e quindi sarà necessaria una rifondazione”.