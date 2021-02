L'ex Calaiò: "Avanti con Gattuso e in estate allenatore emergente. La rosa va rifondata"

L'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò è intervenuto a Piuenne, nel corso della trasmissione Calcio, amore e fantasia: "Penso che attualmente è difficile che Gattuso vada via. L'opzione più fattibile è quella di concludere l'anno con lui e poi prendere un allenatore di prospettiva e di progetto per i prossimi 2-3. Ma va rifondata anche la rosa, ci sono giocatori da 7 anni che non hanno più stimoli a rimanere a Napoli. Sull'allenatore, chi si prenderebbe la patata bollente al posto di Gattuso? Bisogna salvare il salvabile".