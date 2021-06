L'ex Carnevale: "Spero che Spalletti possa portare a Napoli il terzo scudetto"

Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Sono stato a Napoli ed ho trascorso una giornata straordinaria. Ho mangiato pizza a pranzo e cena, dopo un anno in cui siamo stati chiusi. Napoli mi ha consacrato calciatore, mi ha fatto vincere. Insigne, Immobile e Berardi? In primis, con la Turchia è stata una gran bella serata di calcio che avrà fatto piacere ai calciatori dopo un anno senza pubblico. Gli scugnizzi hanno fatto la differenza. Mi è dispiaciuto che il Napoli non abbia conquistato la Champions. Insigne è stato gran protagonista della stagione del Napoli e con la Nazionale ha segnato un capolavoro dei suoi. La prossima Serie A sarà molto bella: il Napoli ha fatto un’ottima scelta con Spalletti. Ho lavorato con lui ad Udine, ha ottenuto risultati importanti. Sarà un campionato eccitante. Spero che Spalletti possa portare al Napoli il terzo Scudetto".