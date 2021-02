L'ex Colonnese: "Napoli in un limbo, o ti compatti o ti sfasci completamente"

Francesco Colonnese, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Adesso o ti compatti o ti sfasci completamente. Il Napoli è in un limbo in cui o sprofonda o prova a risalire la china. In questo momento in cui non c'è più equilibrio e l'ambiente è stato distrutto bisogna compattarsi. Solo sei mesi fa il Napoli vinceva la Coppa Italia e Gattuso pareva confermato per tre anni. Invece poi cos'è successo? Cos'è cambiato in questi mesi?".