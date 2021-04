L'ex Corradini: "Il rimpianto più grosso degli ultimi anni è quel Juve-Napoli col gol di Zaza"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Giancarlo Corradini, ex giocatore del Napoli: "Non ho mai fatto tanti gol, quelli che ho fatto sono indelebili e non li cancellerò mai. Meglio il gol alla Fiorentina o all'Udinese? Entrambi sono stati importantissimi per me e per il momento a Napoli, poi stranamente entrambi hanno un'importanza vitale nell'economia delle partite. Ricordo le corse e tutto come se fosse ieri.

Direi che il Napoli avrebbe dovuto vincere di più in questi anni. Il rimpianto più grosso secondo me è Juventus-Napoli con il gol di Zaza. Se quella gara fosse finita 0-0 probabilmente ricorderemmo un altro scudetto. Ho ancora questo rammarico perché Zaza passò alla Juventus dal Sassuolo e purtroppo segnò quella rete. Il Napoli di oggi? La cosa importante è che si sia ripreso nel girone di ritorno. Ha ritrovato un equiilbrio importante. Speriamo di andare in Champions. Gattuso? Se per caso riuscisse ad arrivare in Champions, con qualche rinforzo meriterebbe un'altra occasione a Napoli. Manca la spinta del pubblico, questo lockdown non ha fatto bene. Magari invece al Milan, che ha molti giovani, può aver fatto meglio".