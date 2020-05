L'ex Crasson consiglia Mertens: "Resti a Napoli, in Premier avrebbe difficoltà"

L'ex calciatore del Napoli Bertrand Crasson è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al rinnovo di Dries Mertens: "Mertens? Lui farebbe bene a rimanere a Napoli, conosce l'ambiente e la squadra. Napoli rappresenta per lui una confort-zone. Credo che troverebbe difficoltà nel campionato inglese s in quanto si gioca molto con il fisico e poco con la tattica".