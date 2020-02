L'ex Crasson: "Il rinnovo di Mertens è l'ideale per lui e il Napoli. Con il Barça..."

L'ex calciatore del Napoli Bertrand Crasson è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al rinnovo di Dries Mertens: "Il rinnovo sarebbe la soluzione migliore sia per il Napoli che per Mertens. Sicuramente c’è stato un momento di difficoltà però Dries ha dimostrato di voler aiutare la squadra facendo molti gol. Il suo rinnovo farebbe bene al Napoli. In Belgio si ha una bella considerazione di Mertens. Dries ormai fa parte del giro della Nazionale. Lui quando gioca segna e fa benissimo".

BARCELLONA - "Il Napoli ha vinto contro la Juventus, perché non potrebbe vincere anche contro il Barcellona? A Napoli la gente è molto particolare e il calcio è più bello a Napoli che da altre parti”.