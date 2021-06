L'ex Denis: "Ringrazierò a vita Napoli, ricordo ancora quel boato contro il Milan..."

German Denis, ex attaccante azzurro, ieri ha fatto visita al murales di Diego Armando Maradona a Napoli e oggi ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Da tanto tempo volevo andare al murales di Maradona, ma quando giocavo a Napoli era difficile camminare tranquillo in quella zona. Andarci ieri è stata un'emozione incredibile per quello che ha fatto Diego per noi. Averlo perso in quella maniera è stata un'angoscia incredibile per tutti noi argentini. Io a Napoli sono stato bene, mi ha accolto benissimo, c'è un tifo impressionante e mi ha fatto crescere. Ringrazierò a vita Napoli. Ogni volta che torno a Napoli i tifosi mi ricordano quel gol col Milan, ci fu un boato incredibile".