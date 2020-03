L'ex dg Figc: "Allenamenti? ADL ci ha riflettuto e ha capito che non era il caso"

Il calcio italiano si è fermato in ritardo? Lo abbiamo chiesto ad Antonello Valentini, storico dirigente della Figc, che ha così risposto: "Forse si sarebbe potuto fermare prima, ma è stato sballottato da qualche contorsione da parte del Ministro dello Sport: prima le porte chiuse, poi le porte aperte, poi di nuovo chiuse. Alla fine, dopo aver bloccato tutto, è stato anche difficile, e aggiungo purtroppo, vincere la resistenza di chi voleva anticipare la ripresa degli allenamenti. Per fortuna Lotito e De Laurentiis ci hanno riflettuto e hanno capito che non era il caso".