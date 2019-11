L'ex Domizzi: "Se il Napoli arrivasse in semifinale non sarebbe una sorpresa"

L'ex difensore del Napoli, Maurizio Domizzi è intervenuto nel corso della trasmissione sportiva "Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Liverpool ad oggi è tornato sul tetto del mondo da svariati anni. In campionato non perde mai e sotto di lei c’è il vuoto. Ancelotti però è un uomo intelligente e ragiona sulla doppia partita, quella di stasera e quella contro il Genk. Credo che se il Napoli riuscisse ad arrivare ai quarti o addirittura in semifinale non sarebbe una sorpresa. Se dovesse succedere sarà tutto normale"