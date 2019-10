L'ex Dossena: "Col Verona ottima prova per Di Lorenzo. Sulle parole di ADL..."

L'ex difensore del Napoli, Andrea Dossena, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Per noi mancini andare a destra è difficilissimo, i destri invece, riescono meglio ad adattarsi meglio e Di Lorenzo contro il Verona ha fatto molto bene.



Parole ADL? Avere un presidente molto lucido, che fa sentire la sua presenza al momento opportuno, è un fattore molto positivo per un club, per lo spogliatoio e ben venga anche l'appoggio esplicito e incondizionato all'allenatore. De Laurentiis ha ragione quando dice che non c'è competizione con quanto investono in Cina e che chi accetta di giocare in quel campionato fa una scelta di vita, sulla quale nessuno può sindacare.



Vittoria con il Verona? Il Verona quest'anno mi piace molto, Juric sta lavorando molto bene e non è facile batterlo, il Napoli c'è riuscito pur non giocando una grande partita, ma era già accaduto anche ad altre squadre come il Milan e la Juventus".