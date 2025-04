L’ex Dzemaili: “Napoli ti resta nel cuore, la gente mi conosce perchè ho giocato in azzurro”

vedi letture

Blerim Dzemaili, ex calciatore tra le altre del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha un allenatore vincente e che è arrivato per vincere e non per arrivare secondo. L’Inter ha la rosa più forte, ma ha lasciato qualcosa coi tre impegni. Il Napoli ne ha approfittato e deve continuare a farlo, ha tutto nelle sue mani.

McTominay? Che colpo che ha fatto il Napoli andandolo a pescare. E’ l’unico che sa buttarsi bene nello spazio e segna tanto, questo è fondamentale per Conte e per il Napoli. E’ un tuttocampista, è un box to box, arriva da dietro e conclude la giocata. Può giocare anche da esterno anche se rende meglio come centrocampista centrale. La sua doppietta? Magari nella prossima ne fa tre (ride ndr.). I centrocampisti del Napoli poi escono fuori in primavera, anche io segnavo tanto in quel periodo. Napoli ti rimane dentro, ti resta nel cuore. Giocare a Napoli è diverso, quando vai in giro la gente ti conosce nel mondo perchè hai giocato nel Napoli”.