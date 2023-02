L'ex Empoli Budel: "Il Napoli non sottovaluti la trasferta, l'anno scorso ko incredibile"

A “1 Football Club” su 1 Station Radio è intervenuto Alessandro Budel, commentatore ed ex dell'Empoli, prossimo avversario del Napoli

"Empoli non è un impegno da sottovalutare, sono riusciti a mettere in difficoltà moltissime squadre. Il fatto di poter affrontare il Napoli con spensieratezza può essere sicuramente un vantaggio, per loro. La fortuna del Napoli invece è che si può permettere di gestire alcune partite, grazie al vantaggio che ha. Nonostante ciò deve portare a casa il risultato, perché già da troppi anni sul finale di campionato ha perso occasioni clamorose. Quest'anno credo debba vincere lo Scudetto. Detto questo, pur pensando che si possano permettere dei passi falsi, credo che affrontare questa partita con questo vantaggio dia proprio una sicurezza diversa per vincere le partite".

Sul fattore campo: "Conta tanto: non è mai facile andare ad Empoli e giocarsi la partita. Sono tifosi appassionati e si fanno sentire, per cui in questo momento non mi sembra un avversario contro cui giocare sul velluto. Il Napoli l'anno scorso è riuscito a perdere una partita veramente incredibile. Gioco delle coppie: Kvara o Osimhen, Lobotka o Anguissa? Parto dal centrocampo: ho un debole per Lobotka, fulcro puro del gioco di Spalletti. Kvara è una grande sorpresa, mentre di Osimhen ce lo aspettavamo un po'. Credo sia un vanto poter dire di avere uno come il georgiano nel nostro campionato".