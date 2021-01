L'ex Fontana: "Il gol ha illuso il Napoli, col Verona non puoi mai staccare la spina"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore del Napoli ed attuale allenatore Gaetano Fontana.

Sulla partita di ieri: “Quando tu prepari una partita oggi contro il Verona, sai che vai incontro a determinate problematiche perché hanno un concetto di gioco particolare e difficile da affrontare. Probabilmente dopo la partita contro la Juve e dopo il gol immediato a Verona, pensi di aver risolto ma non è così perché chi vive di calcio e nell'ambiente sa che anche contro queste squadre non puoi dormire sonni tranquilli, non si può staccare la spina".

"Da quando ha iniziato questo percorso a Napoli, Gattuso dice che questa squadra deve compiere uno scatto importante a livello mentale. Probabilmente questa questa crescita non c'è stata, è difficile da fuori dire il perché. Non puoi essere un giocatore normale dal punto di vista tecnico, non puoi essere bravo solamente, ci vuole altro perché la gestione della pressione è fondamentale”.