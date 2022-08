L'ex Fontana: "Navas di livello, ma non sarebbe stato adeguato a Meret-Sirigu"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alberto Fontana, ex calciatore, tra le tante, di Napoli, Inter e Atalanta: "Sirigu e Meret sono un coppia ideale, soprattutto per lo sviluppo dell'italiano. Navas è un estremo difensore di livello, ma non sarebbe adeguato per la coppia di portieri azzurra. Meret resta un grande calciatore. Se un allenatore proteggesse un calciatore, sarebbe importante. Ma nel calcio i portieri che non prendono gol non sono stati inventati. Meret avrebbe dovuto e potuto fare di più, ma mi auguro che oggi sia nuovamente valorizzato".