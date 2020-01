L'ex Fusi: "Se il Napoli prende questi calciatori è perché vuole restare lassù"

Luca Fusi, ex azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La società vuole stare ancora ai vertici e per questo sta puntando su calciatori di gran motivazione. Si tratta di profili giovani, con determinate caratteristiche, e questo vuol dire che il Napoli vuole stare lassù. Il progetto del club è sempre lo stesso, si chiede ai calciatori di dare tutto per una maglia che bisogna amare".