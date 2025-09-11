L'ex Gambaro: "Il Napoli si è rinforzato meglio delle altre e deve vincere lo Scudetto"

Enzo Gambaro, ex terzino tra le altre di Napoli e Milan, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Raspadori è uno di quei calciatori che se lo hai nella rosa te lo tieni perchè è molto utile, visto che è in grado di ricoprire più ruoli ed anche di segnare gol decisivi. Per il calciatore, non essendo mai stati mai titolare, è stato un grosso limite, anche se con 5 cambi c’è più spazio. Insomma io me lo sarei tenuto, però capisco che il ragazzo è andato via perché aveva voglia di mettersi in discussione per provare a giocare con maggiore continuità.

Beukema-Buongiorno è una coppia difensiva forte, magari l’intesa non sarà al massimo alla prima gara con la Fiorentina. Lo scorso anno dissi che il Napoli aveva l’obbligo di lottare per vincere lo scudetto, quest’anno la situazione è cambiata, il Napoli si è rinforzato meglio delle avversarie e penso che debba vincere lo scudetto, pur avendo la fatica doppia per l’impegno in Champions. Italia? Nella gara con l’Israele l’Italia ha mostrato quello che è il valore attuale, in difesa abbiamo fatto cose assurde, l’Israele dopo il 4-5 ha sbagliato tre gol. Il problema, alla base, è che non abbiamo difensori che sanno difendere, ma è un discorso che parte alla base. Si sono viste lacune difensive pazzesche, non tanto di fase difensiva ma proprio di posizioni in area, di marcatura. La qualità è quella che è, anche Buongiorno deve dimostrare ancora in pieno il suo valore. Sia chiaro, sono felice che l’Italia abbia vinto, ma se abbiamo subito 4 gol da Israele con la Norvegia cosa accade?”.