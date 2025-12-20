Hojlund s'è 'Lukakizzato': il centravanti moderno ed il futuro del Napoli

Il primo regalo di Natale Rasmus Hojlund lo ha scartato giovedì sera, all’Al Awwal Park di Riad. L'ex United è salito in cattedra per una lezione magistrale dal titolo “il centravanti moderno”, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport per elogiare l'attaccante del Napoli che "ha strapazzato il Milan e mortificato De Winter, con potenza, velocità e qualità. E ha trascinato il Napoli alla finale di Supercoppa: prima l’assist per Neres, poi l’assolo da lode, mettendo dentro alla stessa azione i punti fondamentali del mestiere del centravanti. Attacco alla profondità, protezione del pallone, senso della porta, precisione al tiro".

Focus anche sull'abbraccio sentito a Lukaku, tornato in panchina per dare la carica e – chissà – anche "per mettere un pizzico di pressione in più nella testa di Hojlund. Che ha capito che d’ora in avanti non potrà più sbagliare. Romelu sta tornando, Lucca reclama spazio. Ma con un Hojlund così, sembra impossibile ribaltare le gerarchie. Hojlund si sta piano piano “Lukakizzando” e in questa sua trasformazione c’è chiaramente la mano di Conte. L’uomo che lo ha voluto a tutti i costi al Napoli". Ed ancora: "E il Napoli ha trovato in lui il centravanti del futuro. Romelu può recuperare con calma, Rasmus è la garanzia del progetto Napoli".