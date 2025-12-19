Podcast Caso Allegri, Cesari: "Quarto ufficiale cosa ha visto? Se uno offende, via subito!"

Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Zufferli? In diretta mi è sembrato molto strano il comportamento di questo giovane arbitro. Essendo una partita secca mi aspetto più decisionismo. Non mi ha convinto assolutamente e ho espresso i miei dubbi in diretta tv. Ogni partita fa storia a sé. Nelle finale ci vuole un'altra intraprendenza. Ha perso con l'errore su Hojlund e almeno il mancato giallo a Rabiot e poi è successo quello che è successo nel corso della partita. E poi su quello che è successo tra le panchine, possibile che non abbia sentito niente? Non è possibile!".

"La prova televisiva lasciamola perdere, è un'altra cosa. Non so se ne referto del quarto ufficiale ci sarà annotazione di quello che è accaduto ieri. Io ieri durante la partita ho visto tanti dirigenti che fermavano gli allenatori, e lui cosa ha fatto? Nulla. Nel caso, il provvedimento doveva essere immediato, non successivo. Se qualcuno offende qualcun altro, non può più restare in campo".

"Maignan-Politano? Lui ferma la ripresa del gioco del portiere. A quel punto c'è infrazione sul portiere e punizione per il Milan. Ma poi c'è il rosso a Maignan per la sua reazione. Tutto facile, tutto semplice. Credo dal Var sia stato valutato il tentativo di divincolarsi, ma non è così che si fa, dai".