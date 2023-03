L’ex Gamberini: "Rrahmani un fenomeno. Kim è un mostro, non sbaglia un intervento"

Alessandro Gamberini, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della super stagione del club azzurro

Alessandro Gamberini , ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della super stagione del club azzurro: "Il campionato è il coronamento di quanto creato negli anni da De Laurentiis. Questo Napoli è uno spettacolo, Spalletti ha creato una macchina perfetta.

Rrahmani? Quando arrivò dal Verona dissi subito che lui era il prototipo del difensore moderno. È stata bravissimo ad adattarsi ad una piazza importante come Napoli, si è sempre messo a disposizione ed ha fatto bene quando chiamato in causa. Spalletti ora ha contribuito a farlo diventare un fenomeno. Kim? Un mostro. Per me è incredibile. Non sbaglia un intervento. Ha superato ogni più rosea aspettativa”.