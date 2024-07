L'ex Giaccherini: "Conte accorcia il gap, ma il Napoli non è ancora l'anti-Inter"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore, è intervenuto ai taccuini del Corriere dello Sport per analizzare l'arrivo di Antonio Conte: "Il Napoli s'è tutelato prendendo Conte, l'unico allenatore in grado di accorciare il gap con l'Inter in questo momento. Dico Inter perché a mio avviso resta la squadra da battere. Conte può fare tanto per la squadra, ma servono anche i giocatori. Il Napoli è competitivo negli undici di base, ma ha ancora bisogno di qualche rinforzo per diventare più completo. Va bene il lavoro dell'allenatore, ma occorrono la stessa qualità e profondità di rose come quella dell'Inter".

Cosa può accadere? Giaccherini ha analizzato quindi le variabili che potranno influenzare la stagione degli azzurri: "Facciamo così: Napoli potenziale antagonista se completa un po' il gruppo. L'assenza di coppe europee aiuta la gestione settimanale, ma il livello del mercato deve comunque rimanere alto. Per vincere vanno fatti passi avanti. Non sai neanche se potrai contare su Osimhen. È uno che sposta gli equilibri. Anche a centrocampo e in difesa manca qualcosa, però Buongiorno è un gran colpo. Futura colonna della Nazionale. Con Conte può crescere in maniera esponenziale".