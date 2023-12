L’ex Inter Bolzoni non ci sta: “Inammissibile essere arrivati terzi a 18 punti dal Napoli!”

Ospite de L'Interista, l'ex centrocampista nerazzurro Francesco Bolzoni ha parlato così della situazione in casa Inter.



Ospite de L'Interista, l'ex centrocampista nerazzurro Francesco Bolzoni ha parlato così della situazione in casa Inter.

Il più grande rammarico del 2023? La sfortunata finale con il City o magari il momento in cui si è capito che il Napoli avrebbe preso il largo?

"Il più grande rammarico per me, più che l'aver perso la Champions o lo Scudetto, è l'essere arrivati terzi a 18 punti dal Napoli, una cosa inammissibile se si vanno a vedere le due rose”.