L'ex Inter Lucio: "Penso si possa fare di nuovo il Triplete, ma c'è una parte difficile"

Lucio, ex difensore di Inter e Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di DAZN in occasione della DAZN Infinity League che si sta svolgendo a Monaco di Baviera e ha parlato anche di Serie A e soprattutto dei nerazzurri: "Seguo l'Inter, meno il calcio italiano. Spero sempre che vinca, sappiamo che ora col Bayern Monaco avrà una partita difficile però è forte, cresce bene. Se credo possibile un nuovo Triplete? Sì, penso di sì. La Champions League è la parte più difficile, ma penso che si possa fare".

