L'ex Inter Ranocchia: "Non è un allungo decisivo, occhio al calendario"

Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell'Inter, nel corso della puntata di Pressing, in onda sulle reti Mediaset, ha commentato la vittoria per 2-0 della squadra di Simone Inzaghi al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, esprimendosi così: "Non è un allungo decisivo, ma è stata una risposta importante. Andare a Bergamo contro una delle squadre più forti e più in forma, che mette in difficoltà tutte, e strappare i 3 punti è un segnale importante.

Il calendario dell'Inter è un po' più lungo di quello delle altre, quindi il campionato è ancora tanto aperto. L'Atalanta la vedo un po' più lontana, ma vediamo che succede perché le partite sono ancora tante".