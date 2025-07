Udinese, Inler: "Lucca può diventare ancora più forte, andrà a Napoli per vincere"

vedi letture

"Vogliamo fare uno step in più. Molti ragazzi sono rimasti e sapranno già cosa fare". Ha le idee chiare su quali siano gli obiettivi dell'Udinese il responsabile dell'area tecnica Gokhan Inler che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha toccato vari, tra cui anche l'imminente cessione di Lucca al Napoli: "Può diventare ancora più forte. Ha lavorato tanto. A Napoli vai per vincere, la gente vuole che sudi la maglia e Conte non molla mai".

L'obiettivo però sarà comunque quello di continuare a valorizzare chi in squadra c'è già e per questo Inler punta su tre profili: "Atta non è una sorpresa. È un ragazzo intelligente, che vive per il calcio. Tra le possibili sorprese metterei Kristensen, il difensore danese. Sarà il suo anno. E occhio a Palma, il difensore del 2008: entrerà in squadra. Davis? Sta bene, è carico. Vuole dimostrare. Deve essere sereno. Qui serve competizione, tra tutti".