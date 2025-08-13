L'ex interista Veron: "Difesa troppo lenta, il Napoli è avanti ed ha preso De Bruyne"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex interista ora presidente dell'Estudiantes Juan Sebastian Veron ha parlato dell'Inter e della sfida a distanza col Napoli per lo Scudetto: "Il Napoli mi sembra più avanti oggi rispetto all’Inter. La squadra di Conte ha conservato la base della passata stagione e ha inserito elementi di alto livello come De Bruyne.
L’Inter, a mio avviso, ha ancora qualche problema in difesa: ci sono giocatori un po’ troppo lenti, là dietro serve uno sprinter. Anche a centrocampo manca una valida alternativa a Calhanoglu. E là davanti, se non arriva Lookman, mi pare che in attacco non ci sia l’uomo in grado di dare imprevedibilità alla manovra nerazzurra. Inoltre tutto il gruppo avrà bisogno di assimilare le nuove idee tattiche portate da Cristian Chivu. Insomma, credo che per i nerazzurri sia ancora necessario un periodo di assestamento".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
