L’ex Liverpool McManaman: “Girone difficile, anche se l’Ajax ha venduto i giocatori chiave”

L'ex bandiera del Liverpool, Steve McManaman, ha parlato del sorteggio di Champions ai giornali inglesi: "Il sorteggio del Liverpool credo sia il più difficile delle squadre britanniche. Con Ajax e Napoli vai in posti difficili per giocare anche se non sono le squadre di una volta.

L'Ajax ha venduto giocatori chiave, ma sarà eccezionale vedere la sfida con i Rangers. Sarà bellissimo per i tifosi inglesi andare a Glasgow".