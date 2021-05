L'ex Mascara: "Quando Cavani sbagliò un gol banale e per una settimana in allenamento..."

Giuseppe Mascara, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen è un calciatore di prospettiva, ha colpi da vero campione, ma ha bisogno di tempo. Napoli non può aspettare perché il pubblico è stato abituato molto bene, ad avere sempre grandi campioni. Ma sono convinto che Osimhen sarà uno di questi".

SU CAVANI - "Cavani? Stiamo parlando di un extraterreste, un calciatore completo che a quest'età ancora si migliora. Io ho avuto l'onore di giocarci insieme al Napoli, di allenarmi con lui. La gente non riesce a percepire cosa fa lui durante la settimana. Ricordo che sbagliò un gol banale in casa e per tutta la settimana successiva ha replicato la stessa azione in allenamento per non sbagliare più. Un aneddoto per farvi capire che tipo di giocatore è".