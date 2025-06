L'ex Milan Galli su Musah: "Giocatore polivalente, Conte può aiutarlo in un aspetto"

vedi letture

Filippo Galli, dirigente del Parma ed ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal': “Musah è un giocatore polivalente che può giocare in diversi ruoli, un allenatore come Conte può aiutarlo perchè, come giusto che sia, essendo giovane, gli manca qualcosina soprattutto dal punto di vista dell’attenzione. Quando un allenatore ha feeling con il suo calciatore è un vantaggio per tutti, cresce l’attenzione e la qualità. Beukema? Sarebbe un ottimo acquisto”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).