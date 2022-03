L'ex milanista Evani: "Nell'88 le parole di Maradona ci caricarono, vincemmo scudetto con merito"

Nel 1988 il Napoli perse uno scudetto col ko in casa per 3-2 contro il Milan. Ricorda quella partita e quella stagione Alberico Evani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel 1988 il Napoli perse uno scudetto col ko in casa per 3-2 contro il Milan. Ricorda quella partita e quella stagione Alberico Evani con un retroscena su Diego: “Le parole di Maradona in vigilia ci stimolarono. Vinse il titolo chi lo meritò. Ora è bello rivedere le due squadre lassù, Spalletti e Pioli le fanno giocare bene” ha detto a La Gazzetta dello Sport.