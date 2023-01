L'ex Montefusco ottimista: "Il Napoli rispetto alle altre ha anche un altro vantaggio"

"Se il Napoli fa il Napoli domani io penso che non ci saranno problemi".

L’ex azzurro Enzo Montefusco è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli Sempre': "Spalletti ha tanto di quel mestiere che non ha bisogno di consigli o suggerimenti. Nell'ultimo periodo il Napoli è la squadra più forte d'Italia perciò io non credo ai complotti. Sozza, milanese, è tra i migliori arbitri. Ma forse non era il caso di far arbitrare la partita ad una persona che è nata vicino Milano. Anche se il regolamento è cambiato e l'arbitro di una città può dirigere la squadra della stessa città. Al di là dell'essere o meno campione d'inverno per me il Napoli è forte e quest'anno si sono creati i presupposti giusti per non arrivare mai secondi. Il Napoli questo campionato lo può solo perdere. Dovrebbe succedere qualcosa di talmente eclatante che la squadra dovrebbe fermarsi. Rispetto alle altre squadre poi il Napoli ha il vantaggio che può far entrare anche uomini più forti di quelli che stanno giocando. Se il Napoli fa il Napoli domani io penso che non ci saranno problemi.