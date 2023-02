L'ex Nela: "Sfide con le piccole? Negli scudetti vinti dalla Juve facevano la differenza"

"Le insidie del mercato? Se a Spalletti smonti una squadra come quella attuale è chiaro che possa riflettere sul suo futuro".

L'ex azzurro Sebino Nela è intervenuto nel corso di ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero: “Champions League? In passato avevo previsto il sorteggio con l’Eintracht Francoforte. Premi economici alla squadra per il raggiungimento degli obiettivi? Ai miei tempi si decidevano prima, si mettevano per iscritto oppure c’erano periodi in cui il presidente fissava dei riconoscimenti in caso di passaggio del turno o cose simili.

Le insidie del mercato? Se a Spalletti smonti una squadra come quella attuale è chiaro che possa riflettere sul suo futuro. L’allenatore in qualche modo cerca garanzie, perché se le cose andassero male tutte le responsabilità ricadrebbero poi su di lui. Se andasse via Osimhen, si dovrebbe poi rimettere in piedi una squadra perché il nigeriano dà delle garanzie. I tifosi e il mercato? Ormai hanno capito il mercato come funziona, in Italia non ci sono soldi a differenza di altre parti del mondo.