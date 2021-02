L'ex nerazzurro Berti provoca: "Ibra è uscito prima per le prove di Sanremo?"

Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, si è concesso a La Gazzetta dello Sport per commentare il derby vinto dai nerazzurri. Secondo l'ex calciatore, la squadra di Conte si è imposta non senza fatica, tuttavia mostrando una superiorità evidente. E poi si chiede, sornione: "A proposito, Ibra è uscito prima, perché? Aveva delle prove per Sanremo?". Berti si sofferma infine sulla corsa scudetto, affermando che la montagna è ormai scalata da Lukaku & Co e che ora arriva la discesa, dove però servono gambe forti per non cadere.