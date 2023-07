L'ex Padovano: "Osimhen vale almeno 150mln. Raspadori? Ecco dove può giocare"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Padovano, ex calciatore di Napoli e Juventus

Napoli e Juventus abbastanza ferme sul mercato?

“Diciamo che la garanzia per tutti i tifosi delle due squadre citate sono le proprietà. De Laurentiis ha dimostrato di aver creato un club forte ed importante, capace di sostituire calciatori ma anche dirigenti. La campagna acquisti della scorsa estate può essere replicata anche quest’anno. La Juventus, invece, giova di una proprietà di indubbio spessore. Conosco la forma mentis della società bianconera e sono sicuro che vorrà tornare a vincere dopo una stagione in cui si è parlato più di tribunali che di altro. L’arrivo di Giuntoli, inoltre, può essere un valore aggiunto importante”

Giuntoli, al Napoli, non ha mai potuto esprimere sé stesso secondo alcuni. Alla Juve potrà finalmente giovare della giusta autonomia?

“Parto dal presupposto che i grandi club giovano sempre del lavoro di un team, senza che sia il singolo a prevalere sul collettivo. Anche alla Juve Giuntoli usufruirà del gruppo e di un meccanismo di lavoro e progettualità corale. Come sappiamo, anche il Napoli è un club in cui a prevalere è il noi piuttosto che l’io, e saprà sopperire all’addio di un dirigente importante come Cristiano”

Nel finale di mercato potrebbero esserci occasioni interessanti per il Napoli?

“Il mercato è lungo. D’altronde, il Napoli può dirsi già completo e forte alle condizioni attuali. La permanenza di calciatori fondamentali come Osimhen e Kvaratskhelia è già un punto di partenza fondamentale. Il Napoli saprà ovviare in modo opportuno alla cessione di Kim. Nelle prossime settimane, poi, ci saranno occasioni che il club potrà sfruttare”

In un mercato così dopato dai petroldollari sauditi qual è il giusto prezzo per Victor Osimhen?

“Per quello che si vede in giro è un calciatore dai 150 milioni in su, assolutamente. È un giocatore che ha dimostrato tutte le sue qualità, sia in Italia che in Europa. Un giocatore strepitoso, capace di affermarsi in modo prepotente e che attualmente rientra tra i tre o quattro migliori al mondo”

Vlahovic può essere il sostituto ideale di Osimhen?

“Assolutamente sì. È un altro giocatore che a me piace molto, dalla grande forza fisica e tecnica sopraffina. Dovrebbe essere messo soltanto nelle condizioni di poter fare gol, cosa che non è sempre accaduta in questa stagione. Si tratta di due ottimi attaccanti, ed il serbo potrebbe essere un’ottima alternativa al nigeriano”

Si sta parlando molto del futuro di Raspadori: in quale posizione lo vedrebbe meglio?

“E’ una seconda punta. Anche lui è un ragazzo molto bravo. Ogni volta che è stato chiamato in causa ha saputo rispondere presente. Un calciatore molto forte su cui il Napoli punterà, anche perché nel calcio odierno non si può fare a meno di sfruttare i venti uomini di cui una rosa si compone”.